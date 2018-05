Tijdelijke woonboxen oplossing voor betaalbaar wonen én leegstand?

Dat we meer en meer out of the box moeten gaan denken om een antwoord te kunnen bieden op het woonvraagstuk, staat vast. Zeker in grote steden, waar de vraag naar kwaliteitsvolle, betaalbare woningen groot is maar het aanbod beperkt. Er is een nijpend tekort aan sociale woningen, en de "betaalbare" huurhuizen en -appartementen verkeren vaak in (zeer) slechte staat. Dat, in combinatie met het feit dat er, zeker in onze hoofdstad, aanzienlijke vierkante meters kantoorruimte leegstaan (naar schatting twee tot vier miljoen!), bracht de vzw Samenlevingsopbouw Brussel op het idee om in die kantoorgebouwen, in afwachting van hun definitieve herbestemming, tijdelijke wooneenheden in te richten.

Dat doen ze met de WoonBox, een modulair systeem van panelen die je op een flexibele manier kan monteren tot een appartement met woonkamer, keuken, badkamer, (droog) toilet en een of meerdere slaapkamers. Op die manier kunnen er in één gebouw, of zelfs op één plateau, verschillende appartementen gecreëerd worden. En dat op zeer korte tijd. Op het moment dat het gebouw een andere bestemming krijgt, kunnen de WoonBoxen ook snel weer worden gedemonteerd en elders opgebouwd.

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Ze krijgen een woongarantie van drie jaar en betalen per maand 250 tot 350 euro. Via een spaarplan kunnen ze tijdens die drie jaar ook geld opzij zetten, dat ze bijvoorbeeld na die drie jaar als huurwaarborg kunnen gebruiken.

Als antwoord kan dat tellen. Het is nu wachten op het eerste project van de WoonBox - de realisatie van twaalf wooneenheden - waarvoor de organisatie, samen met onder andere het WTCB, een dossier heeft ingediend.