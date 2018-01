Tewerkstellingsproject moet digitale revolutie in Limburgse bouwsector versnellen

'Building information modelling' of kortweg BIM is het in 3D ontwerpen van gebouwen. De architect, aannemer, installateur en alle andere betrokken partijen voegen elk hun informatie toe aan het model en kunnen er de info uit halen die ze zelf nodig hebben.

BIM is volgens Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg, 'dé sleutel in de digitale revolutie van de bouwsector'. 'Mits goed geïmplementeerd, heeft BIM talrijke voordelen: de bouwtijd wordt versneld, het aantal ontwerpfouten en de bouwkosten worden gereduceerd en er kan beter gecommuniceerd worden naar de opdrachtgever', aldus Slaets.

Pool aan professionals creëren

Digitaal bouwen vindt steeds meer ingang bij de grote maar ook bij kleine bouwbedrijven, alleen bestaat er vandaag geen opleiding voor. Het project LIMBIM wil in die opleiding voorzien. 'Limburg kent veel geschikte profielen om tot BIM-professional opgeleid te worden', zegt gedeputeerde van Economie, Erik Gerits (CD&V). 'Zo zijn de digital native schoolverlaters en werklozen met bouwervaring en interesse in BIM zeer geschikt.'

Met de opleidingsinstanties VDAB en CEVORA zal LIMBIM specifieke opleidingsformules ontwikkelen en de opgeleide BIM-professionals door middel van een deelsysteem bij Limburgse bouwbedrijven plaatsen. 'We hebben de ambitie om veertig niet-werkende werkzoekenden te selecteren en op te leiden tot BIM-professional', zegt Chris Slaets. 'Er wordt als het ware een pool gecreëerd voor BIM-professionals, zij worden vervolgens op projectbasis ingezet.'

LIMBIM gaat op 1 januari van start. Confederatie Bouw Limburg, provincie Limburg, Stad Hasselt, VDAB Limburg, CEVORA, POM Limburg en tal van Limburgse bouwbedrijven investeren zo'n 500.000 euro in de opleiding rond digitaal bouwen.