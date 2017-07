Tesla gaat reuzenbatterij bouwen in Australië

De batterij zal de energie moeten opslagen van een windmolenpark dat deels nog in aanbouw is. De constructeur van elektrische wagens van topman Elon Musk werkt voor het project samen met het Franse Neoen, dat het windmolenpark bouwt. Tesla wil het project in honderd dagen klaren. Indien dat niet lukt, moet South Australia de batterij niet betalen.

De reuzenbatterij zal tegen eind dit jaar geplaatst worden in Jamestown, 230 kilometer ten noorden van Adelaide. Het gevaarte heeft een vermogen van 100 megawatt (MW) en kan 129 megawattuur (MWh) leveren. Dat moet voldoende zijn om te zorgen voor elektriciteit voor 30.000 huizen en een backup te bieden wanneer er een elektriciteitstekort dreigt.

"Dit systeem zal driemaal krachtiger zijn dat de bestaande", zei Musk aan journalisten. "De op een na grootste batterij heeft 30 megawatt", klonk het ook. Volgens Tesla zal het bij oplevering de grootste ter wereld zijn.

Krachtigere batterijen zijn elders wel in aanbouw, bijvoorbeeld in China. De regering van South Australia kreeg vorig jaar nog met kritiek af te rekenen na een black-out. Een grote storm had toen de elektriciteitslijnen en andere infrastructuur vernield, waarna 1,7 miljoen inwoners meerdere dagen zonder stroom zaten. Bovendien moest in februari en maart meermaals gepland de schakelaar uitgezet worden, omdat er te weinig stroom was op het net. In maart kondigde de deelstaat vervolgens een energieplan aan, met onder meer de batterijopslag. Die moet ook het elektriciteitsnet stabiliseren.