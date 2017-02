Talentenwerf helpt openstaande vacatures in de bouw wegwerken

De cijfers van VDAB bewijzen het, er is weer een economische groei in Antwerpen. Het aantal vacatures stijgt in verschillende sectoren. In vergelijking met het jaar voordien, kende Antwerpen in 2016 de sterkste groei in de sector grafische nijverheid, papier en karton met 325%.

Ook de bouwsector kent een stijging van 152 % vacatures wat een nominale verhoging betekent van 815 naar 2061 vacatures.

Voor 81% van de vacatures in de bouw worden geen diplomavereisten gesteld of een diplomavereiste van maximaal 2de graad secundair onderwijs. Bijna 15% is voor middengeschoolden en 4,3% van de vacatures is voor hooggeschoolden. In vergelijking met 2015 waren er in 2016 in de bouwsector 162% meer vacatures waarvoor geen of nauwelijks diplomavereisten werden gesteld, 161% meer vacatures voor middengeschoolden en bijna 42% meer vacatures voor hooggeschoolden.

Bijkomende opleidingen

Talentenwerf werkt ondertussen 7 jaar aan bijkomende opleidingen voor bouwvakkers. Talentenwerf vertrekt van wat leeft in de bouwbedrijven en leidt mensen op in functie van de noden die daar zijn. Samen met bouwbedrijven worden opleidingen op maat uitgewerkt. Deze worden zoveel mogelijk georganiseerd op de werf en zo weinig mogelijk in de klas. Dankzij deze werkwijze wordt de aansluiting op de noden van de arbeidsmarkt gegarandeerd. De focus ligt op knelpuntberoepen. In 2016 werden 16 bouwopleidingen gerealiseerd.

In die 16 geheel uiteenlopende opleidingen zijn er in totaal 61 deelnemers gestart. 46 van hen hebben hun opleiding volledig afgerond, 42 vonden ook werk in het bouwvak waarin ze werden getraind. Van de 46 opgeleide werkzoekenden stroomden er dus 42 door naar passend werk in de bouw. 11 van de 16 opleidingen organiseerde Talentenwerf in samenwerking met bouwbedrijven die cursisten lieten werkplekleren op hun werven.

De overige 5 opleidingen richtte Talentenwerf samen met bouwheren in op de mobiliteitswerven IJzerlaan, Schijnpoort (beide van BAM nv) en Noorderlijn. Deze 3 werven benut Talentenwerf als opleidingswerven. Ze werden recent gebruikt voor een opleiding bekister en buisdoorperser maar ook voor competentieversterkende stages.

Momenteel werkt Talentenwerf volgende werfplekleertrajecten uit voor de bouwsector: betonmixerchauffeur, industrieel schilder, monteur brandwerende deuren, natuursteenbewerkers en plaatser van leidingisolatie", aldus Dieter Carré, coördinator Talentenwerf.

Talentenwerf is een samenwerking van de stad Antwerpen | VDAB | provincie Antwerpen | Constructiv, die samen met bouwbedrijven gemotiveerde kandidaten opleidt. Leren op de werf staat centraal tijdens de opleiding. Talentenwerf maakt van elke werf een opleidingswerf.