Tachtig Vlaamse gemeenten maken gebruik van de 'real time' kadastrale informatie

Vroeger kregen gemeentebesturen één keer per jaar alle kadastrale informatie die ze nodig hadden per post toegestuurd. Sinds 2011 gebruiken de gemeenten en de Patrimoniumdocumentatie van de fiscus het Urbanistic Information Network of kortweg URBAIN om informatie met elkaar uit te wisselen. Gemeenten geven via URBAIN bijvoorbeeld de bouwvergunningen en de einddatum van de werken door aan Patrimoniumdocumentatie. Die stelt op haar beurt jaarlijks via URBAIN het kadastraal plan en de kadastrale legger met eigenaars- en perceelsgegevens ter beschikking.

Op die manier beschikken gemeenten over de kadastrale informatie van hun gemeente op toestand van 1 januari van het fiscaal jaar en kunnen zij bijvoorbeeld hun jaarlijkse begroting opmaken. Niet onbelangrijk, aangezien gemiddeld 40% van het gemeentebudget voortkomt uit de onroerende voorheffing, aldus de minister. Voortaan zullen die gegevens in real time beschikbaar zijn.

In Vlaanderen kunnen de gemeenten gebruik maken van het onlineplatform om opzoekingen te doen over de actuele kadastrale toestand van een eigenaar of perceel. Ook gemeenten van de andere gewesten zullen die databank kunnen raadplegen. Binnenkort worden hiertoe de nodige protocols afgesloten, aldus nog Johan Van Overtveldt.