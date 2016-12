Supermarktwonen, wel al in Limburg

Een nieuw woord is gecreëerd: Supermarktwonen. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) lanceert het idee om bovenop de parkings van de supermarkten woningen te bouwen en vervolgens de auto's onder de grond te steken. Ook de daken van de warenhuizen kunnen volgens BVS worden aangewend voor bebouwing en andere accommodatie zoals sportinfrastructuur. In de ons omringende landen zijn er reeds voorbeelden van een hergebruik van de daken.

Het artikel op Knack.be eindigt met de bedenking dat de eerste projecten nog even op zich laten wachten. Volgens BVS minimum vijf jaar. Maar deze info is niet juist. Reeds tien jaar staat een mooi voorbeeld hiervan in de Limburgse gemeente Wellen, gelegen tussen Hasselt en Borgloon.

Delen Architectuur is meer dan vormgeving, het is een onderdeel van een beter bodemgebruik.

Een ontwikkelaar vroeg aan architect Bart Lens een project waarin hij ruimte voor de distributiegroep Lidl kon onderbrengen. Lens deed het voorstel om het gebouw naar achter te plaatsen om een nieuw gemeenteplein te maken. Het belangrijkste onderdeel van het project was het bouwen boven de commerciële ruimte van appartementen met ruime terrassen. In de winkelruimte geen kolommen, de balken die de overspanning van de ruimte maken zijn de zijmuren van de appartementen. Een intelligente oplossing op verschillende niveaus.

Even opmerkelijk is dat dit project niet eens werd weerhouden voor de belangrijkste publicaties of overzichten van de architectuur in Vlaanderen. Had men het voorbeeld van Bart Lens en Lidl in Wellen gevolgd en opgelegd dan had men nu in Vlaanderen duizenden hectaren open ruimte kunnen redden. Dit project in Wellen is een toekomst gericht project dat binnen vakkringen niet werd opgemerkt.

Architectuur is meer dan vormgeving, het is een onderdeel van een beter bodemgebruik. Een zaak is zeker, men kan veel gebouwen produceren maar geen extra Vlaamse bodem. Deze is sinds begin deze week met 30 voetbalvelden gekrompen!

Marc Dubois

Architect & journalist VVJ