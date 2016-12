Strenge regels archeologie vertragen bouwprojecten

Wie in historische binnensteden wil bouwen of een grote lap grond wil verkavelen, moet sinds 1 juni van dit jaar een archeologienota laten maken door een erkende archeoloog. "Maar de eisen voor zo'n nota liggen zo hoog dat 80 procent van de dossiers wordt afgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed", zegt Vlaams parlementslid An Christiaens (CD&V). Vaak moeten projecten twee of drie keer herkansen voor er groen licht komt.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die ook bevoegd is voor erfgoed, belooft tegen december beterschap. Hij heeft intussen al nieuwe richtlijnen gegeven aan het Agentschap Onroerend Erfgoed om minder streng te zijn. "Er was nood aan een mentaliteitswijziging, gezien het hoge aantal weigeringen."

De minister-president wil ook een hogere premie voorzien voor wie na het vooronderzoek effectief moet overgaan tot opgravingen. Nu bedroeg het maximumbedrag voor een premie voor "buitensporige kosten" 40.000 euro. Bourgeois wil dat plafond tegen 1 januari schrappen. (Belga)