Stoomnetwerk op linkeroever wint eerste duurzaamheidsaward Antwerpse haven

Verschillende chemiebedrijven in de haven wekken voor hun productie elk apart stoom op met aardgas. De afvalverwerkers Indaver en Sleco zetten hun restwarmte momenteel grotendeels om in elektriciteit voor op het net, maar Ecluse, een samenwerkingsverband met ook netbeheerder Infrax, financieringsgroep Fineg en havenbeheerder MLSO, wil de stoom nu rechtstreeks bij de bedrijven gaan leveren. De centrale stoomopwekking zou veel efficiënter zijn dan via de individuele installaties.

De verbrandingsinstallaties leveren stoom voor zowat 250 MW, goed voor een jaarlijkse besparing van 100.000 ton CO2, het equivalent van zo'n vijftig windturbines. Verwacht wordt dat Ecluse op termijn 10 procent van de geproduceerde groene warmte in Vlaanderen gaat leveren. Om die redenen koos de Antwerpse havengemeenschap (het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Voka-Alfaport) Ecluse woensdag als eerste winnaar uit twintig projecten.

Werkgelegenheid

De Sustainability Award wordt voortaan tweejaarlijks uitgereikt. De bouw van het kilometerslange buizennetwerk start in februari. Begin 2018 zou de eerste stoomlevering plaatsvinden.

Het project kost 30 à 35 miljoen euro en krijgt eenmalig 10 miljoen euro aan Vlaamse 'superstrategische ecologiesteun'. "Door die steun is de overstap van aardgas naar stoom rendabel", zegt woordvoerster Silvia Colazzo over het netwerk, dat qua capaciteit nog kan verdubbelen. "We sluiten langetermijncontracten van tien jaar af. De werkgelegenheid bij de aangesloten bedrijven is daardoor voor lange tijd verzekerd en het netwerk kan ook voor nieuwe bedrijven of extra productie zorgen." (Belga)