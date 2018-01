Slechts negen procent grondstoffen wereldwijd wordt hergebruikt

Het gaat onder meer om materialen voor de bouw, voedsel voor menselijke consumptie en grondstoffen voor elektrische apparaten.

In het rapport van Circle Economy, een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, staat dat de 'lineaire economie niet werkt voor mens en planeet' en dat de weg vooruit gericht moet zijn op hergebruik van grondstoffen waar mogelijk.

Veelbelovende stap

'Een transitie naar een circulaire economie is van kritiek belang als antwoord op de klimaatverandering en het overmatig gebruik van grondstoffen', zegt Peter Bakker, ceo van de World Business Council for Sustainable Development. 'Dit rapport is een veelbelovende stap vooruit als het gaat om het begrijpen van onze wereldwijde vooruitgang op dit terrein.'

Het is de bedoeling dat het rapport van Circle Economy jaarlijks de stand van zaken op het gebied van circulariteit analyseert.

SDG's

Een transitie naar een circulaire economie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verzachten van de impact van de klimaatverandering, zeggen de auteurs van het rapport. '67 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen houdt verband met materiaalgebruik.'

De auteurs hebben een stappenplan opgesteld om de circulaire economie wereldwijd op gang te brengen. Als eerste moet er een wereldwijde coalitie van bedrijven, overheden, ngo's en academici komen die bijdraagt aan het jaarlijkse rapport over hergebruik van grondstoffen wereldwijd en de vooruitgang meet.

Ook moet er een internationale actieagenda komen met duidelijke doelstellingen voor alle betrokken partijen, in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) en uitstootdoelen.

Akkoord van Parijs

De mondiale doelstellingen moeten vervolgens vertaald worden naar regionale actie, en het begrip van de circulaire economie moet verbeterd worden.

'Een circulaire economie biedt ons de kans na te denken over de manier waarop we materialen als plastic gebruiken en om bewuster te leven op deze planeet', zegt Achim Steiner, hoofd van het VN-Ontwikkelingsprogramma naar aanleiding van het rapport. 'Door grondstoffen efficiënter te gebruiken en beleid en infrastructuur te ontwikkelen die recyclage en hergebruik aanmoedigen, kunnen we zowel aan de Ontwikkelingsagenda van 2030 als aan het Akkoord van Parijs bijdragen.'