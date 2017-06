Sectoraal ontwerpakkoord in de bouw: 1,1 procent meer loon vanaf 1 juli

De werkgevers streefden naar eigen zeggen naar een ambitieuzer akkoord rond tewerkstelling, maar het afspringen van de kortere opzegtermijnen op interprofessioneel niveau "haalde de dynamiek onderuit". Het blijft dus bij een mini-akkoord. "Maar beter een mini-akkoord dan geen akkoord", zegt Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw. ACV is dan weer tevreden met wat binnengehaald werd.

Naast de 1,1 procent loonsverhoging, voorziet het ontwerpakkoord ook in een verlenging van alle bestaande cao's: rond SWT, outplacement, landingsbanen ... Wél hebben de bedrijven nu de mogelijkheid om de arbeidstijd van 55-plussers die in het kader van een landingsbaan vier vijfde werken, te annualiseren.

'Tevreden'

Volgens de werkgevers is het ontwerpakkoord het hoogst haalbare. "We hadden onze hoop gezet op de invulling van het interprofessioneel akkoord (IPA) met betrekking tot de opzegtermijnen en de herinvoering van de proefperiode. Maar gisteren bleek dat daarover helaas geen enkel akkoord mogelijk was. Bovendien bleek dat op verschillende sectorale onderwerpen er nog grote verschilpunten waren tussen de sociale partners", luidt het.

Fabrice Meeuw van ACV bouw - industrie & energie (ACV-BIE) spreekt tegen dat het om een mini-akkoord gaat. "Wij zijn tevreden met het akkoord. We hebben het maximum eruit gehaald via overleg." Daarbij verwijst hij bijvoorbeeld naar de loonsverhoging uit het interprofesioneel akkoord die maximaal ingevuld wordt, de SWT-regeling (het vroegere brugpensioen) en de landingsbanen. "Er zit voor de werkgevers niets in van flexibiliteit", stelt hij. Hij geeft dan ook een ietwat andere lezing van het bereikte akkoord, dat er woensdagavond kwam: "ons actieplan voor de komende weken lag klaar."

De bouwsector kon sinds de invoering van het eenheidsstatuut genieten van een overgangsperiode, met kortere opzegtermijnen voor bouwarbeiders. Maar vanaf 1 januari 2018 worden die termijnen langer, zonder de verzachtende maatregelen die in het jongste IPA waren voorzien. Voor bouwbedrijven betekent dit een duurdere ontslagprocedure vanaf volgend jaar én een hoger sociaal passief.