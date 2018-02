Schauvliege: oude bouwmisdrijven makkelijker regulariseren

Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Tienduizenden woningen in Vlaanderen zijn niet volledig in regel, omdat ze ooit zonder toestemming verbouwd of uitgebreid werden. Geen probleem zolang de overheid van niets weet. Maar als je je huis wil verkopen, moet je alles alsnog in orde brengen. Vaak is dat niet eenvoudig, en de herstelregelingen en boetes zijn niet min.

Joke Schauvliege wil het daarom eenvoudiger maken om zulke bouwmisdrijven te regulariseren. Voorwaarde is dat de overtreding minstens tien jaar oud is. En dan nog zal de overheid eerst nagaan of je bouwsel wel past binnen de ruimtelijke ordening én of de inbreuk niet te flagrant is.

Als de waarde van je eigendom dankzij de regularisatie stijgt, zal je op die winst wel een heffing moeten betalen - of je de woning nu verkoopt of niet. 'Anders zou het niet eerlijk zijn tegenover mensen die altijd de regels gevolgd hebben', vindt Schauvliege.

Binnenkort legt de minister haar voorstel voor aan de Vlaamse regering.