'Schaarste isolatiematerialen achter de rug'

De schaarste aan isolatiematerialen werd veroorzaakt door een wereldwijd tekort aan MDI, de belangrijkste basisgrondstof voor PU. Dat was dan weer het gevolg van een combinatie van technische storingen, een brand en onderhoudswerken op de weinige MDI-fabrieken wereldwijd. Federplast spreekt over 'overmacht'.

'Intussen zijn de productieniveaus bij de MDI-producenten opnieuw genormaliseerd, zodat de PU-fabrikanten weer over voldoende grondstoffen beschikken om isolatiematerialen te produceren en hun voorraden aan te vullen', klinkt het donderdag.

Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor de bouwsector, dat veel gebruikt maakt van PU-isolatieplaten en -schuimen. Heel wat bouwprojecten liepen de voorbije maanden vertraging op. 'De Belgische isolatiefabrikanten engageren zich dan ook om de leveringstermijnen van PU-isolatieproducten zo snel mogelijk in lijn te brengen met de toenemende vraag.'