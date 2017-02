Rookmelders tegen 2020 verplicht in alle Vlaamse woningen

"Een grootschalig onderzoek uit 2014 maakte duidelijk dat Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton bengelt wat betreft brandveiligheid. Slechts in 43 procent van de woningen is er minstens één rookmelder geplaatst. Dat moet veranderen", zegt Jelle Engelbosch (N-VA).

Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. De maatregel komt er op initiatief van Engelbosch. Een rookmelder installeren is nu al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening geldt deze verplichting.

Sensibilisering

Engelbosch vindt het niet logisch dat in Vlaanderen een verplichting bestaat voor huurwoningen en nieuwbouw, maar niet voor de andere 60 procent van ons woonpatrimonium. De algemene verplichting vindt ook opgang in het buitenland. Katrien Partyka (CD&V) zegt dat Vlaanderen niet kan achterblijven. "Vooral 's nachts is een rookmelder van levensbelang, omdat de meeste doden door woningbranden simpelweg niet wakker worden."

"De wettelijke verplichting moet uiteraard samen gaan met bijkomende sensibilisering voor de burger zodat die weet dat hij/zij de eigen veiligheid aanzienlijk kan verhogen voor slechts een euro per jaar", vult Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan.