Recordopkomst voor Vastgoedcongres: Belg heeft vertrouwen in vastgoed als investering

'Zuurstof voor het vastgoedberoep' is duidelijk een hot topic onder de vastgoedmakelaars en syndici, want bijna 1.350 deelnemers zakten op 25 november af naar Kursaal Oostende om het congres bij te wonen. Moderator Michaël Van Droogenbroeck ging in debat met enkele belangrijke spelers uit de vastgoedsector en met Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen. Samen zochten ze uit hoe de leefbaarheid van het vastgoedberoep in de toekomst gegarandeerd kan blijven.

Hoe blijft het rendabel?

Ons land telt vandaag zo'n 9.900 vastgoedmakelaars, waarvan zo'n 5.500 actief in Vlaanderen. De te verdelen koek wordt dus almaar kleiner. De vraag is dan ook hoe het beroep rendabel kan blijven? De uitdagingen waar het beroep vandaag voor staat, manifesteren zich op verschillende vlakken. Zo bleek uit het debat. De instroom in het beroep is vandaag erg groot. Het beroep van vastgoedmakelaar is populair. Net daarom is het meer dan ooit belangrijk dat er wordt gewaakt over de kwaliteit van deze instroom. Evenzeer van belang is een goed werkend tuchtapparaat en een optimale tuchtprocedure zodat er gewaakt wordt over de naleving van de deontologie.

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) speelt hierin een essentiële rol. Het instituut zorgt ervoor dat de consument beschermd wordt én dat illegale makelaars uit de markt worden gezet. Het voortbestaan van dit beroepsinstituut is dan ook essentieel voor de vastgoedsector, in het belang van de vastgoedprofessional zelf, maar evenzeer in het belang van de consument.

Vastgoedsector leeft

De Belg blijft vertrouwen koesteren in vastgoed als investering. De consument ziet vastgoed als een veilige belegging en doet steeds meer beroep op een vastgoedprofessional. De sector is immers de afgelopen jaren in ijltempo geprofessionaliseerd. 56% van de Vlamingen doet beroep op een vastgoedmakelaar voor de verkoop van zijn woning. Zo blijkt uit cijfers van het Steunpunt Wonen. In klanttevredenheidsonderzoeken scoort de vastgoedsector gemiddeld 7,7 op een schaal van tien.

"Kritiek is van alle tijden, maar ik ben ervan overtuigd dat we met z'n allen professioneler werken dan ooit, dat we met z'n allen consumentgerichter werken dan ooit en dat dit het enige pad is dat we moeten bewandelen. De inspanningen die we met z'n allen dag na dag leveren komen onze hele sector ten goede en stralen zich ook af op de hele sector", aldus voorzitter van CIB Vlaanderen Stephan Coenen.

