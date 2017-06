Provincie Antwerpen investeert in 3D-printinfrastructuur voor bouwsector

Door middel van 3D-printing kunnen al tijdelijke huisvesting of zelfs volledige appartementen gerealiseerd worden. Om ook de Vlaamse bouwsector zich die technieken eigen te laten maken, slaan verschillende partners uit de wetenschaps- en bedrijfswereld de handen in elkaar in Kamp C. Het project zal drie jaar lopen.

Experimenteren

Het eerste jaar zal alvast worden nagegaan welke mogelijkheden van 3D-printing in de Vlaamse bouwsector toepasbaar zijn. Er komt 3D-printinfrastructuur naar Kamp C en de projectpartners zullen er ook nieuwe businessmodellen ontwikkelen en testen. "Ik denk dat dit onder andere voor kmo's een uitgelezen kans is om in een neutrale en regelluwe locatie als Kamp C te experimenteren met deze nieuwe techniek", zegt provinciaal gedeputeerde voor Wonen Peter Bellens (CD&V).

"3D-printen moet een vast onderdeel worden van Kamp C. Een aantal personeelsleden zal een specifieke opleiding krijgen om de printer te bedienen, met de software om te gaan, materiaal aan en af te voeren, enzovoort."

Het project krijgt 668.000 euro subsidie van Vlaanderen en Europa, de provincie legt zelf 723.000 euro bij en ook de verschillende projectpartners leveren een financiële bijdrage.