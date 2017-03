De drie architecten, sinds 1988 samen RCR Arquitectes, werken in het Spaanse Olot in Catalonië. In hun werk staat telkens de locatie en het verhaal daarvan centraal en gaan hun ontwerpen daar steevast mee in dialoog.

Ook in eigen land kan je werk aanschouwen van het gelauwerde architectenbureau, al gaat het hier wel om een samenwerking met het Vlaamse bureau Coussée & Goris architecten. De nieuwe Gentse bibliotheek De Krook opent haar deuren op 10 maart.