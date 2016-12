Premiehervorming in de bouw

Het bestaande systeem van energiepremies is complex. Zo bestaan er bijvoorbeeld voor dakisolatie zes verschillende premies, en die worden afgebouwd tot twee premies. Verder zullen de verschillende individuele premies worden aangepast. In de meeste gevallen gaat het om een afbouw. Zo worden de premies voor dakisolatie en glas vanaf 2017 afgebouwd. "We merken dat van uitstel vaak afstel komt. Daarom willen we met die geplande afbouw de mensen stimuleren nu die investering te doen. Als je ziet dat bijna één op de vijf daken nog niet is geïsoleerd, terwijl je het warmteverlies daarmee tot een derde kan terugdringen, is daar nog veel winst te rapen", zei toenmalig energieminister Turtelboom destijds.

Bij de glasisolatiepremie verdwijnt de premie voor dubbel glas. Enkel de premie voor superisolerend glas blijft bestaan. Ook de premies voor de muurisolatiepremie en voor zonneboilers gaan omlaag. De premie voor warmtepompen gaat dan weer omhoog omdat die wat "ondergewaardeerd" was. Tommelein voegde daar in maart een maatregel aan toe die het energiezuinig verbouwen voor kwetsbare huurders moet stimuleren.

Bundelen

De meeste individuele premies gaan dan wel omlaag, maar om mensen aan te sporen verschillende werken te combineren komt er een bonus voor totaalrenovaties. Wie binnen een termijn van vijf jaar drie of meer investeringen uitvoert, zal een totaalrenovatiebonus krijgen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat wordt uitgevoerd. Wie bijvoorbeeld zijn dak, glazen en muren aanpakt, zal 1.250 euro krijgen. Wie alle zeven mogelijke werken combineert, zal kunnen rekenen op 4.750 euro.

Daarnaast komt er ook een burenpremie. Als tien mensen in één gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze daarvoor per woning een premie van maximaal 400 euro. Die premie komt bovenop de al bestaande premies voor energiebesparende maatregelen.