Pop-uplaboratorium in Kortrijk test bouwtechnieken

Studenten van het VTI in Kortrijk en van de Universiteit Gent gaan samen innovatieve systemen voor de bouwsector testen. Dat zal gebeuren in een pop-upgebouw in Kortrijk dat de naam Steamlab21 meekreeg. Onder meer decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Prof. Patrick De Baets, woonde de opening bij.