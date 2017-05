Plenaire Kamer stemt in met uitbreiding burgerlijke aansprakelijkheid in de bouw

Architecten waren al langer verplicht om zich te laten verzekeren, maar de andere actoren in de bouw, zoals aannemers, niet. Dat probleem werd in 2007 al vastgesteld door het Grondwettelijk Hof en is nu rechtgezet. Voortaan moet iedereen, ook bijvoorbeeld studiebureaus, zich laten verzekeren voor een tienjarige aansprakelijkheid.

De verzekering is van toepassing voor gebouwen die bestemd zijn voor bewoning. De maximum vergoeding bij schade bedraagt 500.000 euro. Wie actief is in de bouw kan kiezen voor een jaarpolis of een verzekering per project. Die laatste kunnen verschillende dienstverleners ook samen afsluiten.

De nieuwe regels lokten al heel wat kritiek uit bij de sector. De verzekering zal bouwen duurder maken, zo waarschuwden de Confederatie Bouw en Bouwunie na de goedkeuring door de ministerraad. Netwerk Architecten Vlaanderen vond dan weer dat de aansprakelijkheid voor aannemers niet ver genoeg gaat, omdat ze beperkt is tot de woningbouw en tot tien jaar.

PS, PVDA en DéFI stemden tegen de nieuwe regels. Sp.a, Groen, Vlaams Belang en cdH onthielden zich.