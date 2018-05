Peking krijgt 'ventilatiecorridors' om plaatselijke hitte tegen te gaan

De ventilatiecorridors bestaan uit een netwerk van parken, rivieren, snelwegen en lagere bebouwing waar wind vrij spel krijgt. Zo moeten de zones, tussen 200 meter een kilometer breed, meer luchtcirculatie mogelijk maken in het stadsdeel Tongzhou. De stadsplanners van de Chinese hoofdstad willen zeventien van dergelijke corridors aanleggen in Tongzhou, waar tegen 2020 alle stadsdiensten naar verhuizen.

Op die manier willen ze vermijden dat het hitte-eiland rond Peking zich verder uitbreidt. Dat effect ontstaat doordat verharding zoals beton en asfalt meer hitte opneemt en hoogbouw in de stad de luchtcirculatie vermindert. Daardoor is het in Peking gemiddeld drie graden warmer dan in het omliggende platteland.

Luchtvervuiling wegblazen

Maar de ventilatiecorridors moeten niet alleen de temperatuur verlagen. Ze moeten ook de noordenwind toelaten om luchtvervuiling weg te blazen. "Het is een goede manier om een kanaal van schone lucht te creëren tussen de buitenwijken en het stadscentrum, om de ergste luchtvervuiling in de regio te verminderen", zegt Shi Guoliang, hoogleraar Milieustudies aan de Nankai-universiteit in Tianjin aan de krant China Daily.

Naast de zeventien corridors in Tongzhou zijn er nog eens vijftien voorgesteld voor het centrum van Peking, die er tegen 2035 moeten komen, en ook de naburige nieuwe economische zone Xiongan zal dergelijke corridors krijgen.