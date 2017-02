Organisator Batibouw: 'De bouwsector is een miskende bron van creativiteit'

De rode draad die dit jaar door de gangen van Batibouw 2017 loopt is 'Meet the Experts & Use your 5 Senses'. Dé grote meerwaarde van Batibouw is de aanwezigheid van specialisten uit alle sectoren onder één dak. Zo'n 12.000 professionelen met kennis van zaken staan de bezoekers bij met hun advies. Het gaat dan niet enkel om de aanwezige exposanten die hun producten tentoonstellen, maar ook architecten, aannemers, installateurs, advocaten, banken, immokantoren en de verschillende Gewesten zijn vertegenwoordigd.

U kunt de nieuwste producten en diensten niet alleen zien, maar ook voelen, ruiken, horen en proeven. De resonantie en stevigheid van een gipsmuur testen, de kracht van een douchestraal voelen, gevelstenen aanraken en vergelijken of op blote voeten over parket en laminaat lopen, het is allemaal mogelijk op Batibouw. Zo wordt naar Batibouw 2017 gaan een echte beleving voor de vijf zintuigen.

Morgen is de beurs open tot 21u00, om alle vakmensen de kans te geven om tijdens een nocturne te netwerken, boeiende ideeën en contactgegevens uit te wisselen en trouwe klanten en leveranciers nog eens de handen te schudden. Vanaf zaterdag is het dan zo ver: Batibouw opent voor het grote publiek, om 10u00 stipt.

Vakmanschap

"Wanneer ik praat met de exposanten en de opbouwers van de standen, dan valt het me op hoe trots zij zijn op hun bedrijf en hun stand, hoeveel moeite ze doen om van hun ruimte iets speciaals te maken. De bouw- en renovatiesector wordt vaak gezien als de sector bij uitstek voor vakmanschap en hard werk, maar het is ook een miskende bron van creativiteit en vernieuwing. Hun inzet en het enthousiasme waarmee bedrijven en vakmannen Batibouw voorbereiden toont aan hoe belangrijk dit evenement is voor de sector. Het is de eerste keer dat ik Batibouw meemaak als organisator en ik kan al niet wachten om de bezoekers vandaag te verwelkomen."

Bart Van Den Kieboom, CEO Batibouw