Ontslag vorige Vlaamse bouwmeester: 'Overheid kreeg bijna over hele lijn gelijk'

Het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert zaterdag op de berichtgeving over het ontslag van Peter Swinnen als Vlaamse bouwmeester. De Tijd meldde dat de regering-Bourgeois de vorige Vlaamse bouwmeester ontslagen heeft wegens gesjoemel, maar dat het parket van Brussel de zaak geklasseerd heeft. Volgens het kabinet-Bourgeois heeft de arbeidsrechtbank de Vlaamse overheid "zowat over de hele lijn in het gelijk gesteld".