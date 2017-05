Nog minstens tot in juli schaarste aan isolatiematerialen

Recticel maakte vorige maand al gewag van "de uitdagende en ongekende grondstofprijsstijgingen" binnen de polyurethaanindustrie als gevolg van een krapper aanbod van isocyanaten, grondstoffen voor isolatiemateriaal. Nu zegt het Belgische bedrijf dat de situatie verder is verslechterd, met name door problemen bij twee leveranciers: Covestro en Hunstman. De grondstof MDI (methyleen difenyl diisocyanaat) is hierdoor niet meer in voldoende hoeveelheden beschikbaar, luidt het.

"Dit tekort beïnvloedt de activiteiten van Recticel Isolatie, met als gevolg een vermindering van het productievolume met ongeveer 15 procent. Deze situatie zal naar verwachting niet voor juli 2017 verbeteren", zegt het bedrijf. De divisie Isolatie was vorig jaar goed voor 16,4 procent van de groepsomzet van Recticel.

De grondstofsituatie zal de recurrente ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van de groep in de eerste jaarhelft onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar houden, maar Recticel herbevestigt wel de eerder dit jaar gepubliceerde vooruitzichten voor het volledige boekjaar.

Het is niet de eerste tegenslag voor de schuimrubberfabrikant dit jaar. In januari woedde een zware brand in een Recticel-fabriek voor auto-interieurs in Tsjechië, die het bedrijf naar schatting 4 miljoen euro zal kosten. Recticel moest overmacht inroepen tegenover klanten zoals Peugeot Citroën, Renault, Daimler, BMW en Volkswagen. Eind april was de situatie nog niet genormaliseerd, maar leverde Recticel wel alweer "aanzienlijke volumes".