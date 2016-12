Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerkzaamheden te beperken

De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie volgt de implementatie van de nieuwe wetgeving op.

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de afgelopen decennia al duidelijk verbeterd, dankzij de verschillende maatregelen die genomen werden. Maar uit metingen blijkt dat het fijn stof dat vrijkomt bij bouwwerkzaamheden vaak leidt tot een opmerkelijke verhoging van het lokaal gemeten fijn stof. Om ook die uitstoot terug te dringen, is in de Vlaamse milieuwetgeving een nieuw hoofdstuk opgenomen.

In de nieuwe wetgeving worden vier concrete maatregelen opgesomd die fijn stof kunnen voorkomen. Zeker een van die vier maatregelen moet de aannemer nemen. Het gaat om afscherming met doeken of zeilen, beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd, bevochtiging ter hoogte van de apparatuur, rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.

De maatregelen gelden niet voor werken van minder dan één dag, maar ook daar zijn ze uiteraard aan te bevelen.