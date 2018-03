Nieuwe premie en coaching voor renovatie appartementsgebouwen in Antwerpen

Eind jaren '60, begin jaren '70 schoten appartementsgebouwen in de rand van de Vlaamse centrumsteden als paddenstoelen uit de grond. Gebouwen van 10 en meer verdiepingen veranderden op een paar jaar tijd de skyline van Antwerpen. Ondertussen vieren deze gebouwen hun 50-jarige bestaan en zijn er heel wat toe aan een grondige renovatie. Dit stelt eigenaars voor grote uitdagingen. Naast het financiële aspect is er voor een grondige renovatie ook heel wat kennis en ervaring nodig: waar te beginnen, welke maatregelen te nemen en in welke volgorde?

"Eigenaars die hun woning toekomstbestendig willen maken worden geconfronteerd met verschillende vervangingsinvesteringen en zien vaak door het bos de bomen niet meer. Vaak voldoet de isolatie niet meer aan de huidige normen of kan er door de bewoners nog sterk bespaard worden op energie door te kiezen voor nieuwe gevelisolatie, ramen of een nieuwe verwarmingsinstallatie", verduidelijkt schepen Ait Daoud. "Om een overzicht te krijgen van prioritaire investeringen in grote appartementsgebouwen geeft de stad Antwerpen aan de Vereniging van Mede-Eigenaren (VME) nu een premie om een Masterplan Benovatie op te maken. Zo krijgen eigenaars een zicht op de kosten en opbrengsten van hun investering om het wooncomfort te blijven garanderen en de volgorde waarin ze de aanpassingen het best uitvoeren."

Stappenplan

De stad wil eigenaars van grote appartementsgebouwen (minstens 20 wooneenheden) hulp bieden voor dergelijke renovaties. De Renovatiecoach van de stad zal de bewoners ondersteunen om met experten een Masterplan Benovatie - een duidelijk stappenplan, aangepast aan de specifieke noden van het gebouw - uit te werken. Het doel hierbij is de verbetering van de energieprestatie van een gebouw met oog voor een veiligere, gezondere en comfortabelere leefomgeving.

Een Masterplan Benovatie bestaat uit 3 grote delen:

een analyse van de staat van het gebouw;

de opmaak van een duurzame meerjarenplanning voor het gebouw;

een stappenplan waarmee de eigenaars in hun Algemene Vergadering aan de slag kunnen.

7500 euro premie

De stad ondersteunt de eigenaars ook met een premie. Dankzij deze premie krijgen de bewoners tot 50% van de kosten van het studiewerk, met een maximum van 7500 euro, terugbetaald.

De Renovatiecoach ondersteunt bovendien de bewoners bij de Masterplanstudie en gidst hen daarna doorheen de financieringsmogelijkheden en het Vlaamse premielandschap. Zo kunnen ze hun persoonlijk Masterplan Benovatie realiseren.

Vandaag werd de eerste overeenkomst ondertekend tussen de stad en Vereniging van Mede-eigenaars en de syndicus van het appartementsgebouw Brabo I.

Tony Van den Bergh van Trigon, syndicus: "Een goede meerjarenonderhoudsplanning voor dit gebouw, biedt de kans om een goede dienstverlening te blijven bieden aan de bewoners. Zo kunnen we dankzij het stappenplan de nodige financiering opbouwen om een veilige en comfortabele huisvesting te voorzien. We zijn blij om als eerste mee vorm te kunnen geven aan toekomstbestendige woningen in Antwerpen."