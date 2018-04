Nieuwe Antwerpse Architectuurroute leidt fietsers langs Havenhuis en Seefbierbrouwerij

De route was aan een update toe, onder meer om nieuwe of vernieuwde landmarks zoals het Havenhuis, de brouwerij van het Seefbier in het Noorderpershuis en de Parkbrug tussen Park Spoor Noord en het Eilandje erin te kunnen opnemen.

De Architectuurroute begint in principe aan de Grote Markt en neemt je mee langs de Scheldekaaien naar het MAS, het Red Star Line Museum en het Havenhuis op het Eilandje, en verder via het Panamarenkohuis naar de stationsbuurt en de districten Berchem, Deurne(-Zuid) en Wilrijk (het Middelheimpark), om via het Kiel en het Zuid weer op de Grote Markt te eindigen. Fietsers kunnen echter ook makkelijk onderweg inpikken of voor een ingekorte versie kiezen.

Hoog Instagram-gehalte

Bij de - bewegwijzerde - route hoort ook een gratis fietsplan van de toeristische diensten Visit Antwerpen en Toerisme Provincie Antwerpen. Daar staan weetjes over de bezienswaardigheden op, maar ook tips om originele foto's te nemen van de gebouwen. Op het plan staat ook vermeld waar bezoekers fietsen kunnen huren en waar elektrische fietsen kunnen worden opgeladen. Er is bovendien een digitale versie van de route beschikbaar, via een QR-code die op het plan staat afgedrukt.

'De Architectuurroute is een heel eigentijdse route geworden dankzij de moderne nieuwe landmarks die onderweg te bewonderen zijn', zegt Antwerps schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA). 'Daardoor heeft de route een hoog Instagram-gehalte, iets wat de bezoekers van vandaag zeker zullen appreciëren.'