Nieuw Antwerps Havenhuis nog 9 miljoen euro duurder uitgevallen

Twee maanden na de plechtige opening van het nieuwe Havenhuis hebben het Havenbedrijf Antwerpen en de aannemers Interbuild, Groven+ en Victor Buyck Steel Construction een dading afgesloten. "Met deze dading maken alle partijen een einde aan de lopende rechtszaken met betrekking tot de bouw van het Havenhuis. De totale kostprijs van het nieuwe Havenhuis komt hiermee op circa 64 miljoen euro en dit tot slot van alle rekeningen", stelt het Havenbedrijf.

De kostprijs van de bouw van het Havenhuis werd ten tijde van de gunning begroot op 49,9 miljoen euro. Intussen had het Havenbedrijf al voor vijf miljoen euro aan meerkosten in rekening gebracht, maar rond bepaalde meerwerken en technische aspecten bleef heel wat onenigheid bestaan. Eerder had havenschepen Marc Van Peel (CD&V) aangegeven dat er bovenop de 55 miljoen euro nog voor meer dan 40 miljoen euro aan claims hangende waren.

"Met de goedkeuring van de bijkomende meerprijs van 9 miljoen euro worden de betrokken aannemers vergoed voor toewijsbare meerwerken", stelt het Havenbedrijf donderdag. "Alle partijen engageren zich bovendien om alle juridische procedures stop te zetten. Hierdoor vervallen alle nog lopende claims en eindigt de totale meerprijs voor de bouw van het Havenhuis op 27 procent van de oorspronkelijke kostprijs."

Het Havenbedrijf is naar eigen zeggen tevreden dat met de dading een einde komt aan lopende geschillen over de bouwkost. "De waarde van dit iconische gebouw voor zowel de havengemeenschap als voor de stad kan niet onderschat worden", klinkt het tot slot. (Belga)