Muyters heeft tienpuntenplan om personeelstekort bouwsector aan te pakken

De bouwsector trok onlangs nog eens aan de alarmbel. Bouwfirma's zoeken niet enkel steeds vaker naar hoger opgeleid technisch personeel maar de sector kampt in zijn geheel met een personeelstekort. Volgens de Confederatie Bouw zijn er 20.000 bouwvakkers te kort, wat kan leiden tot vertragingen in de huizenbouw.

Opleidingen

Vlaams minister van Economie Muyters ontvouwde donderdag in het Vlaams Parlement een tienpuntenplan om iets te doen aan het tekort in de bouwsector. Zo zullen bijvoorbeeld werkzoekenden voortaan kosteloos de opleiding 'professionele bachelor bouw' mogen volgen als erkende VDAB-opleiding met behoud van uitkering. Verder zullen secundaire scholen infrastructuur van de VDAB mogen gebruiken voor praktijklessen.

Er komen volgend jaar ook vijf proefprojecten duaal leren in de bouwsector, wat leerlingen toelaat om al tijdens hun secundaire opleiding een bouwberoep aan te leren. Voorts is het nog de bedoeling om per provincie bouwbaden te organiseren waar men kennis kan maken met een tiental bouwberoepen (ruwbouw, afwerking).

Onvoorspelbaar werkvolume

Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) juicht het tienpuntenplan toe. "Het tekort aan personeel in de bouwsector is een oud zeer. Dit tienpuntenplan van Muyters is het eerste initiatief dat echt tegemoetkomt aan de problematiek", zegt hij.

Ronse heeft zelf ook een aantal suggesties. "Misschien moeten we ook bekijken of co-sourcing in de bouwsector mogelijk kan worden gemaakt want het werkvolume in de bouwsector is vaak onvoorspelbaar. Denk bijvoorbeeld maar aan een vertraging op een werf waardoor de werken even moeten worden gestaakt. Mochten bouwondernemers hun werknemers kunnen 'delen' (poolen) ontstaat er een win/win."