'Millennials zijn een wij-generatie: delen is het nieuwe hebben'

De single domineert de Europese Unie (EU): maar liefst een derde van alle huishoudens bestaat uit één enkele persoon. 'Het aantal singles in de EU steeg tussen 2005 en 2014 met ruim 25 procent', duidt Amélie Rombauts van het Gentse Trendwolves. 'Bovendien zit het aantal koppels zonder kinderen in Europa ook in de lift: in diezelfde periode steeg het aantal met bijna 14 procent. Dan zijn er nog eens 16 procent huishoudens bestaande uit alleenstaanden en hun kinderen. En dat zijn steeds minder kinderen: nog gemiddeld één per gezin vergeleken met de bijna twee in de jaren '80.'

Families worden kleiner, het aantal singles stijgt explosief en de oppervlakte wordt schaarser en dat heeft invloed op hoe we in de toekomst zullen gaan wonen, verklaart de trendwatcher. 'We zien daarbij een evolutie bij de bewoners, met steeds meer multigenerationele families en nieuwe samengestelde gezinnen. Maar ook een wijziging van de woonplaatsen, waarbij de huizen alsmaar kleiner worden', aldus Rombauts. 'Daarom experimenteren nieuwbouwprojecten vaker met gedeelde ruimtes voor verschillende types huishoudens en levensfases.'

Delen 'Delen is het nieuwe hebben, ruimte wordt de nieuwe luxe'

'Het gemeenschappelijke aspect staat centraal en we zien meer volatiele samenlevingsvormen', zegt trendwatcher Lina Juvens. 'We kijken hier naar een zogenaamde wij-generatie die deelt en creëert in groep. In dat opzicht winnen cohousingprojecten aan populariteit. Zoals BotaniCo in Leuven waar tuin, logeerkamer, bureau, speelruimte, auto, wasruimte enzovoort worden gedeeld. Of projecten zoals One Fifty Kouter in Gent die het een niveau hoger tillen met gedeelde fitness, zwembad en cinema. Het delen van faciliteiten en groene ruimte maken dat er meer woonoppervlakte beschikbaar wordt.'

'Delen is het nieuwe hebben, ruimte wordt de nieuwe luxe', meent Rombauts. 'Millennials staan open voor cohousing zolang het hun privacy niet in de weg staat. Maar de woonvorm is ook interessant voor nieuwe samengestelde gezinnen en framilies - waarbij gezinnen met of zonder kinderen gaan samenwonen met vrienden of omgekeerd.'

Temporary living

'Millennials zijn bang om verbintenissen aan te gaan. Zo vindt het try before you buy-idee ook ingang', legt Juvens uit. 'Ze stellen het kopen van een eerste huis uit, omdat het tegenwoordig financieel moeilijker is - kijk maar naar nieuwe initiatieven zoals het hamsterhuren waarbij een woning gehuurd wordt vooraleer tot kopen over te gaan - maar ook vanwege de globale mindset waarmee de jongere generaties opgroeien.'

'De wereld is hun thuis en landsgrenzen vervagen', vervolgt Rombauts. 'Wanneer we Belgische jongeren vragen of ze naar het buitenland zouden trekken voor een job antwoorden ze volmondig ja: 66 procent van de Generatie Z, 44 procent van de Generatie Y. Als ze al een huis kunnen kopen, zal dit dus zelden een woning zijn waarin ze zichzelf oud zien worden. Veeleer is het een huis dat bij hun huidige levensfase past.'

'Het idee achter dat temporary living of dus tijdelijke wonen, is dat ervaringen gelukkiger maken dan materiële bezittingen. En daar stemmen nieuwe woon- en werkprojecten dus op af', zegt Juvens. 'Er worden coworking- en coliving-gemeenschappen opgericht zoals WeWork en Roam dat wereldwijd werkplaatsen, kamers en appartementen aanbiedt voor freelancers en digitale nomaden aan een vast bedrag.'

Modulair wonen

'Een andere vorm van tijdelijk wonen, gestuwd door onze veranderende gezinssamenstellingen, is het pre-nuptial house', zegt Rombauts. 'Het grote aantal scheidingen inspireerde de Nederlandse Studio Oba om een wooneenheid te bedenken die je makkelijk kan onderverdelen mocht je later als koppel uiteen gaan.'

'Maar dit modulaire denken komt ook op om in te spelen op de schaarse woonoppervlakte', meent Juvens. In grootsteden wordt volgens de trendwatchers meer geëxperimenteerd met ultrakleine woningen of microhomes waarbij elke vierkante meter optimaal gebruikt wordt.

'Die kleine en modulaire ruimtes vormen een oplossing in de megasteden van de toekomst: onze steden die door demografische verschuivingen alsmaar groeien. Je krijgt een enorm aantal singles die zo eigenlijk samen alleen zijn', aldus Juvens. 'Dat modulaire wordt ver gedreven. Een mat kan ook dienst doen als stoel, een inductieplaat kan aan de muur gehangen worden. De grote van slaapkamer en living kan worden aangepast naargelang de gasten. Het is een flexibele en minimalistische levensstijl.'

Delen 'De buurt waarin men woont - liefst groen, veilig en vlot bereikbaar - daar draait het helemaal om'

Een ander creatief initiatief van kleine woningen is onder andere in Amsterdam terug te vinden. 'De stad zet in op containerwoningen om de druk op de stad te verlichten', verklaart Juvens. 'Het Wenckehof werd in 2006 opgericht als tijdelijk woonexperiment, maar de populariteit bij studenten leidde tot een permanente status in 2011. Het succes overtuigde andere architecten en huisvestingbedrijven die op zoek waren naar goedkope oplossingen voor het woningtekort in steden over de hele wereld.'

De buurt

Maar naast de woning zelf, speelt de omgeving een belangrijke rol. 'De buurt waarin men woont - liefst groen, veilig en vlot bereikbaar - daar draait het helemaal om', zegt Rombauts. 'Zo stellen websites als Rightmove en Realo woningen al voor aan de hand van naburig nachtleven, winkels, groen, cultuur, inkomen en bereikbaarheid van scholen en openbaar vervoer.'

Delen 'We sluiten ons een beetje op uit nood aan geborgenheid. Zo wordt onze woning een baken van rust temidden van de drukte.'

'Natuur staat hoog op de verlanglijstjes nu we steeds meer in een stedelijke omgeving gaan wonen', meent Juvens. 'Duurzaamheid is sexy geworden. We zien rooftop farming opduiken op de daken in de steden waar bewoners moestuintjes hebben. In China zijn de zogenaamde farmscrapers ontstaan of volledig zelfvoorzienende verticale steden. We willen ecologisch zijn, maar zonder in te boeten op onze levensstijl.'

Buiten wordt zo naar binnen gebracht, geloven de trendwatchers. 'De natuur naar de steden enerzijds, anderzijds de nieuwste technologische snufjes letterlijk in onze huizen. De smart homes illustreren hoe technologie niet meer weg te denken is uit ons dagelijkse leven', aldus Juvens. 'Technologie die zich automatisch aanpast aan ons leefpatroon en zo onze ideale leefomgeving helpt creëren.'

'In onzekere tijden trekken mensen zich al eens terug. Dat merken we nu ook', besluiten de Trendwolves. 'We sluiten ons een beetje op uit nood aan geborgenheid. Zo wordt onze woning een baken van rust temidden van de drukte.'