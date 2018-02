Meer dan helft Belgen verbouwt woning bij aankoop

Meer dan de helft van de Belgen hebben hun woning opgeknapt na aankoop. Het zijn veelal eigenaars van huizen en appartementen (65 procent) die verbouwingen uitvoeren. Huurders verbouwen ook, maar minder. Eén Belg op twee die verhuist, frist de woning op met een nieuw laagje verf of behang. Vier op tien neemt ook meteen de verlichting, de badkamer of de keuken onder handen.

Dat we veel en graag verbouwen, hoeft niet te verwonderen: het aantal woningtransacties steeg opnieuw in 2017. Vorig jaar was zelfs het drukste jaar ooit op de Belgische vastgoedmarkt1: 2016 was al een recordjaar, maar in 2017 waren er nog 0,8 procent meer transacties. Een woonhuis kopen we vandaag voor gemiddeld 240.451 euro, een toename van 2,5 procent. De gemiddelde prijs voor een appartement klom eveneens met 2,5 procent, waarvoor we gemiddeld 215.440 euro neertellen. Hoewel woningen in het algemeen duurder zijn geworden, beseffen we dat een eigendom bezitten altijd interessant is. Het gekende cliché luidt ook dit jaar weer: de Belg heeft een baksteen in de maag.

Belgen zijn doe-het-zelvers

Voor kleinere werken steken we graag zelf de handen uit de mouwen. Schilder- en plafondwerken, de verlichting aanpakken, het huis inrichten of de tuin verfraaien: we doen het allemaal zelf. Voor de grotere, meer ingewikkelde taken schakelen we dan weer een professional in. Dat geldt voor de aanpak van de keuken, de elektriciteit, de verwarming, het dak, het raamwerk en de uitbreiding van de woning.

De Belg neemt ongeveer 50 procent van de werken voor zijn rekening, de andere helft wordt uitbesteed. 'En daarom focust Batibouw nog altijd op professionelen én particulieren. Wie zelf wil (ver)bouwen, kan op de beurs alle nodige informatie inslaan, maar ook professionelen kunnen hier terecht voor de laatste nieuwtjes', verduidelijkt Bart Van Den Kieboom, woordvoerder van Batibouw.

Duurder en langer dan gepland

We maken een goede planning van de duur van de werken, maar leven de deadlines niet altijd na. 46 procent van de Belgen die werken uitvoerden, kwamen de vooropgestelde planning wél na. Ook durven de kosten hoger oplopen dan eerst voorzien. Drie op tien geeft aan het budget te respecteren. Zeven op tien geeft dus meer uit, maar meestal slechts tien tot twintig procent meer dan voorzien.

Ook in de toekomst zal de Belg zijn woning blijven verbouwen. 46 procent van alle verbouwers geeft aan in de nabije toekomst werken te willen uitvoeren. Het gaat dan vooral om kleinere werken, zoals de installatie van nieuwe lichtschakelaars en de aankoop van een nieuwe brievenbus. Die droomkeuken en -badkamer of een nieuw verwarmingssysteem staan op het to-dolijstje van uit te voeren werken op de langere termijn.