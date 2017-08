Machelen legt strenge geluidsisolatienormen op voor woningen in buurt van luchthaven

'In dit RUP, dat het centrum van Diegem omvat en terreinen in de richting van de start- en landingsbaan van Brussels Airport, is voorzien dat voor bouw- en renovatieprojecten van panden met minimum 3 bouwlagen de limiet van 65 db binnenin de woning niet mag overschreden worden. De regeling geldt ook voor kleine woningen als het gaat om grootschalige bouwprojecten maar niet voor individuen die een kleine woning willen bouwen of renoveren. Met dit laatste willen we de kosten voor de betrokkenen betaalbaar houden', aldus schepen van ruimtelijke ordening Dirk De Wulf (sp.a).

Machelen wil hiermee volgens De Wulf anticiperen op de strenge bouwnormen die zowel vanuit de Vlaamse overheid als de EU op komst zijn en voor Diegem, door zijn ligging vlakbij de luchthaven, belangrijke consequenties zullen hebben.

Vlaams minister Joke Schauvliege lanceerde enkele jaren geleden al een ontwerpplan dat onder meer een bouwstop voorzag in zones met een geluidsoverlast van 65 en 70 decibel. 'We wilden vermijden dat we gedwongen achter de feiten moeten aanhollen en een ganse periode geen bouwvergunningen meer zouden kunnen afleveren. Het RUP is besproken met de Vlaamse overheid en ook door hen goedgekeurd', aldus De Wulf. Volgens de Machelse schepen heeft de bouwheer van de 24 appartementen de strengere geluidsisolatienormen zonder meer aanvaard.