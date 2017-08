Limburgse bouwsector hoopvol voor de toekomst

Uit de bouwenquête blijkt dat een kleine meerderheid (54 procent) van de Limburgse bouwondernemingen verwacht dat de totale omzet in 2017 zal stijgen. Vorig jaar was dat 51 procent en in 2015 slechts 42 procent. De Limburgse bouwondernemingen zien dus jaar na jaar de totale omzet toenemen. Twintig procent van de respondenten verwacht echter wel dat de omzet zal dalen.

Ook het aantal opdrachten dat de bouwondernemingen binnenkrijgen, zijn op middellange termijn toegenomen. Zo geeft 37 procent van de respondenten aan dat hun orderportefeuille drie tot zes maanden na het bouwverlof is gevuld, tegenover amper 22 procent vorig jaar. Een orderportefeuille van meer dan zes maanden na het bouwverlof is echter wat hoger gegrepen. Slechts 21 procent van de respondenten heeft zulke vooruitzichten, tegenover 30 procent vorig jaar.

Binnen- en buitenland

Het merendeel van de Limburgse bouwondernemingen haalt zijn omzet nog steeds enkel binnen de landsgrenzen. Dertig procent van de ondervraagden doet wel al aan internationalisering. 'Een beperkt aantal van de Limburgse ondernemingen is actief in het buitenland', zegt Johann Leten van Voka Limburg. 'Wel stellen we een verschuiving over de provinciegrens vast. Vorig jaar realiseerde een vijfde van de Limburgse bouwondernemingen minstens zestig procent van haar omzet buiten Limburg, maar binnen België. Dit jaar is dat opgelopen tot 31 procent van de Limburgse bouwondernemingen.'

Wat de buitenlandse concurrentie betreft, beweert 45 procent van de respondenten opdrachten te verliezen aan buitenlandse concurrenten. Het gaat dan vooral over Nederlandse en Poolse concurrentie. Maar ook de concurrentie uit Roemenië, Bulgarije en Portugal neemt toe.

Rooskleurig

Volgens Leten staat de bouwsector in Limburg onder druk, maar zien de Limburgse ondernemingen de toekomst toch rooskleurig in. 'Het beperkt aantal geschikte arbeidskrachten, de loonkosten en het competitiviteitsvoordeel van buitenlandse concurrenten zorgen voor een constante druk op de bouwsector', klinkt het.

'Maar de helft van de Limburgse bouwondernemingen geeft toe te investeren in innovatie en nog eens dertig procent is dat van plan. De Limburgse bouwsector maakt zich dus klaar voor de toekomst en dat kunnen we alleen maar toejuichen.'