In de agenda: enkele te bezoeken evenementen op Batibouw

EVENEMENTEN

Betaalbaar (ver)bouwen, een utopie?

De sleutel tot succes van jouw (ver)bouwproject? Een goed zicht op het financiële plaatje. In 40 minuten helpen we je graag op weg en kan je beter inschatten of een woning (ver)bouwen haalbaar is. Wij helpen jou je budget te plannen door in te zoomen op volgende vragen: welke impact heeft de aanpassing van de woonbonus? Wat verandert er qua premies? Staan de leningen nu echt historisch laag? Hoe evolueren de vastgoedprijzen? Drijft energiezuinig bouwen de kosten omhoog?

De Nederlandstalige infosessies vinden plaats op 18, 19, 25 en 26 februari van 11u tot 11.45u. We voorzien tijd voor concrete vragen bij een drankje. Deelnemen aan de sessies is gratis. Inschrijven is wel verplicht en kan via www.livios.be/batibouw.

Het hout niet op! Is er nog een toekomst voor houtkachels?

De sector van de individuele verwarming staat voor heel wat uitdagingen: Fase III van het KB is van toepassing, op regelmatige tijdstippen komt fijn stof in de berichtgeving, de verwarmingsbehoefte van woningen wordt steeds kleiner door de verhoogde isolatiegraad, er zijn geen richtlijnen voor regels van goed vakmanschap bij de installatie van de individuele verwarming.

Om u als verdeler en installateur een stand van zaken te geven alsook u maximaal te informeren, nodigen de lidbedrijven van Agoria CIV u graag uit tijdens een informatiesessie die doorgaat op donderdag 16 februari 2017 van 14u30 tot ± 16u00 in de 'Conference Room' in Paleis 5. Inschrijving is verplicht.

BouwForum SPREEK DIGITAAL

De digitale evolutie is allesomvattend en vooral onomkeerbaar. Digitalisering is niet meer weg te denken in ons leven, iedereen en alles heeft er mee te maken. Ook in de bouw is digitaal het nieuwe normaal.

Nieuwe en slimme technologieën als virtual and augmented reality, drones, artificiële intelligentie, 3D-scanning en printing, GIS, automatisering en robotisering, smart buildings, Little en Big BIM, ... zijn geen hypes maar ingrijpende trends met een grote impact op de bouw. Bovendien zorgen zij voor méér transparantie, rendement, kwaliteit en de groei van nieuwe diensten en business modellen.

Op het BouwForum SPREEK DIGITAAL van donderdag 16 februari maakt de Confederatie Bouw, in samenwerking met het WTCB, een balans op van de digitalisering in de bouw, en hoe wij samen de nieuwe uitdagingen aangaan om alle bouwbedrijven voor te bereiden op deze transformatie en ze digi-proof te maken. Deelname is gratis voor bouwpartners maar vooraf online inschrijven is verplicht.

BIMtonic-evenement

Het BIMtonic-evenement vindt plaats op dinsdag 21 februari vanaf 16u00 in auditorium 500. Architecten hebben weinig keuze en krijgen beter vroeg dan laat het 'BIMmen' onder de knie. Het BIM-proces (Building Information Model/Modelling/Management) draagt bij tot het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen op een digitale manier. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe begin je er aan en hoe zorg je ervoor dat je zo efficiënt mogelijk kan samenwerken met de andere partijen van het bouwteam? Om daar een antwoord op te krijgen organiseert Architectura.be het evenement BIMtonic. Aan de hand van enkele case study's en een panelgesprek zullen een aantal ervaren BIM-specialisten architecten en ingenieurs inwijden in de wondere wereld van BIM.

Aansluitend wordt het BIMtonic-boek voorgeteld. Een naslagwerk dat aan de hand van Frequently Asked Questions, een lexicon, een aantal case study's en andere relevante info een handige leidraad vormt voor architecten en ingenieurs die BIM efficiënt willen toepassen in hun bureau.

PROJECTEN

Build-IT

Built-IT is het enige ICT-evenement georganiseerd op een bouw- en renovatiebeurs in België. Deze tiende editie brengt experts in de informatie- en communicatietechnologie (software en hardware) samen. Built-IT wordt georganiseerd in de Astridhal tijdens de professionele dagen op donderdag 16 en vrijdag 17 februari.?

Garden Room

Vorig jaar introduceerde BATIBOUW de Tuinkamer: een buitenkamer waar men kan genieten van alles wat 'outdoor living' te bieden heeft. Bezoekers kunnen zich in en buiten Paleis 1 laten inspireren over de inrichting en afwerking van de eigen tuin. Dit jaar ligt de focus op kindvriendelijke tuinen, stadstuinen, outdoor culinaire hoogstandjes en algemeen welzijn & beleving in het groen.

Immovillage

BATIBOUW richt zich meer dan ooit op potentiële investeerders in onroerend goed en wijdt hier de volledige Astridhal aan. De Immovillage brengt verschillende vastgoedsectoren samen en werkt een licht op de immomarkt voor zowel professionals als particulieren.

Light Avenue

BATIBOUW nodigt alle bezoekers van de beurs uit op de Light Avenue: een wandelpad waar kan worden geëxperimenteerd met eindeloze verlichtingsmogelijkheden. Mooie verlichting brengt tenslotte warmte in de woning en is essentieel voor de aankleding van het interieur. De Light Avenue presenteert in de Patio twintig van de meest gekende verlichtingsproducenten, voor een leerrijke en inspirerende ontdekkingstocht.