Immosector betreurt nieuwe negatieve mediacommotie

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil de regels voor bemiddelingsopdrachten van vastgoedmakelaars aanscherpen. Concreet werkte hij zes pistes uit die de consument "meer zekerheid geven over welke prestaties hij van een makelaar kan verwachten" en die hij wil voorleggen aan zowel de makelaars als de eigenaars- en consumentenverenigingen, zegt hij in een persbericht.

Enige tijd geleden haalde Kris Peeters in de media al uit naar de vastgoedsector naar aanleiding van een negatief rapport van de Economische Inspectie. Er volgde een constructief gesprek, maar dat Peeters hen nu opnieuw negatief in beeld brengt, is duidelijk opnieuw in het verkeerde keelgat geschoten bij CIB Vlaanderen.

Meer rechtszekerheid

Peeters stelt meerdere maatregelen voor om de consument meer duidelijkheid en rechtszekerheid te geven. 'Maar een aantal van die pistes zijn al van kracht en worden correct uitgevoerd', klinkt het. 'Zo verwacht de minister bijvoorbeeld een verplichte maandelijkse rapportering over mogelijke kopers, maar dit wordt momenteel door de overgrote meerderheid van de vastgoedmakelaars al nageleefd.'

CIB Vlaanderen staat zeker open voor een herziening of verfijning van de maatregelen. 'Het belang van de consument primeert. Maar we hadden gehoopt om die aanpassingen tijdens een verder overleg te kunnen bespreken.'