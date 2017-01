Hoogste brug ter wereld geopend in China

In China is de hoogste brug ter wereld opengesteld voor verkeer. Het gaat om de Beipanjiang-brug, die 565 meter boven de rivier Nizhu hangt. Het bouwwerk is 1,3 kilometer lang. Wie vroeger 5 uur deed over de rit tussen Liupnshui en Xuanwei, is nu op minder dan een uur op zijn bestemming. De bouw van de tuibrug begon in 2013 en kostte 139 miljoen euro.