Honderdvijftig werven te bezoeken tijdens Open Wervendag

De Open Wervendag is een jaarlijkse imagocampagne van de Confederatie Bouw. Zondag stellen de deelnemende bouwbedrijven tussen 10 en 17 uur hun innoverende projecten open voor het publiek en plaatsen ze de sector positief in de kijker.

Trends

Innovatie is een centraal thema van de Open Wervendag. De bouw evolueert met een merkwaardige snelheid, vooral op vlak van technologie, en de deelnemende bouwbedrijven willen met hun projecten aantonen dat ze de toon zetten met een toekomstgerichte visie. De focus ligt op energieoptimaal bouwen en restaureren, en op stadsvernieuwing. Af te leiden van de vele stedelijke bouwprojecten, is het duidelijk dat de vraag naar woningen in steden aan het toenemen is.

Multifunctionaliteit wordt steeds belangrijker: mensen willen op dezelfde plaats wonen, werken en leven. De bouwsector wil een stadsvriendelijke omgeving kweken door duurzaam, economisch en modern te ontwikkelen zodat mensen veilig, mobiel en energiezuinig kunnen leven.

Paradepaardjes

Blikvangers dit jaar zijn onder meer de infrastruurwerken met windmolenparken in Vlaanderen, het restaureren van de scheldekaai in Antwerpen en voetbalstadia in Brussel, en het converterstation van Elia in Brugge. Open Wervendag wil in het bijzonder jongeren bereiken en de veelzijdigheid van de sector in de verf zetten. De bouw staat meer dan ooit garant voor een boeiende job met heel wat toekomstmogelijkheden.

Vorig jaar was er een recordaantal bezoekers: 82.000. De toegang tot de werven is gratis. Alle informatie staat op www.openwervendag.be.