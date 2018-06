Het Naamse Huis van Cultuur in nieuw jasje tegen 2019

We bevinden ons hier op een van de mooiste locaties van Namen. Het gebouw ligt immers aan de samenvloeiing van Samber en Maas, aan de voet van de citadel van Namen, en vormt zo als het ware een stadspoort tegenover de place d'Armes. Philippe Samyn vond de plek erg inspirerend: hij toetste het potentieel af aan de hand van de erfgoed- en historische kenmerken, maar ook in de brede geografische en zintuiglijke zin. De zonnige ligging, de onmiddellijke nabijheid van de Samber, de luchtkwaliteit, de oorspronkelijke functie van het gebouw en de publieke buitenruimte, speelden een rol bij het architecturale ontwerp.

Inzicht in het erfgoed

De studie van de tekeningen van Victor Bourgeois wezen op een geometrisch masterplan; Philippe Samyn besloot er met zijn huidige project op voort te bouwen. Het voornaamste element van zijn voorstel is ongetwijfeld de immense cilinder die aan de voorzijde tegen het afgebogen gebouw van Victor Bourgeois komt te staan. Een voor de hand liggende keuze in de ogen van Philippe Samyn, voor wie de huidige situatie "niet helemaal af" was. De afmetingen en plaats van het cilindrische volume brengen de massa's opnieuw in evenwicht; dankzij de cilinder ontstaat er een voorplein tussen het entreegebouw en de nabijgelegen brug.

Voor het overige is de oorspronkelijke constructie in haar geheel bewaard gebleven, met uitzondering van de extra ruimtes naast de theaterzaal en de lokalen in het noordwestelijke deel van het originele project. Het Huis van Cultuur heeft een druk programma: op de derde verdieping komt er dan ook een grote mezzanine bij, en ook het oorspronkelijke gebouw krijgt een extra verdieping. Zo wordt de beschikbare ruimte met 30 procent uitgebreid tot bijna 6.000 m2 om plaats te bieden aan alle activiteiten van de instelling. De tuin, die oorspronkelijk door René Pechère was gepland, krijgt nu een plaats op het dak.

Een met de stad

Het project geeft blijk van openheid ten aanzien van de omgeving en treedt in dialoog met de stad. Zijn aantrekkingskracht schuilt in de creatie van aangepaste buitenruimtes die het publiek aansporen om gebruik te maken van de stedelijke voorzieningen. Zo wordt een deel van de steunmuren van de kaaien van de Samber vervangen door trappen en terrassen die naar het niveau van de hoofdingang leiden. Vanuit diezelfde optiek werd het auto-, fietsen voetgangersverkeer onder de loep genomen en is de zone aangepast aan de verschillende verkeersstromen. Op de begane grond van het gebouw komen winkels en een restaurant om de aantrekkingskracht te vergroten. Het project zal bovendien het 'Access-i'-label dragen, dankzij de makkelijke toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

Een logische aanpak leidt tot duurzaamheid

De architecturale ontwerpen van Philippe Samyn zijn toonbeelden van nauwkeurigheid en logica. In zijn werk heeft het creëren van gebouwen die door hun intrinsieke kenmerken profiteren van de omgeving, prioriteit, vóór elke andere benadering van duurzaamheid. In dit project (dat het BREEAM-certificaat Excellent kreeg) waren de inspanningen vooral gericht op een optimaal gebruik van het natuurlijk licht in alle lokalen. Zo kregen de gevels beweeglijke lamellen die de lichtinval regelen volgens de behoeften. Er werden studies uitgevoerd naar de natuurlijke ventilatie en de invloed van de volumetrie op de omringende microklimaten om het gebruikerscomfort te verhogen zonder verdere technologische input.