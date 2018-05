Grote bouwbedrijven vrezen tekort aan bouwvakkers

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) stelde donderdag de vijfde editie van de vertrouwensbarometer voor. het geschikt personeel vinden is dus een kopzorg, ook omdat de gemiddelde leeftijd stijgt, met 40 procent die 40 of ouder is, zei directeur-generaal Didier Cartage.

De VBA-bedrijven worven in 2017 692 mensen aan. De sector van de grote bouwwerken telt zo 17.814 mensen in België, een stijging met 3,9 procent. Die toename is onvoldoende indien alle geplande grote bouwprojecten in het land, genre Oosterweel, gelijktijdig van start gaan. Dan zijn 9.000 bijkomende bouwvakkers nodig, berekende VBA. Voor 47 procent van de bevraagde werkgevers is het gebrek aan kwalificatie of technische scholing de oorzaak van het tekort aan gekwalificeerde arbeiders. Ook is er nood aan een pak ingenieurs.

'Moeilijk beroep'

Dertig procent acht een gebrek aan aantrekkelijkheid van de sector verantwoordelijk voor het tekort aan gekwalificeerde arbeiders. Dertien procent wijst het moeilijk beroep (fysisch, weersomstandigheden ... ) de vinger. 'Een arbeider moet een volledige week werken om een dag een schilder te laten werken bij hem thuis', aldus bestuurslid Marc Peeters. Hij roept op tot een verlaging van de werkgeversbijdragen.

Voorts schat 19 procent van de ondernemingen hun situatie zorgwekkend in, een gelijkaardig cijfer als vorig jaar. De VBA overkoepelt 65 bedrijven, goed voor zowat 18.000 directe en 54.000 onrechtstreekse banen en een omzet van 9,5 miljard euro.