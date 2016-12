Grimbergen acht bouwaanvraag Ghelamco voor Eurostadion 'volledig en ontvankelijk'

In de praktijk betekent het dat Grimbergen vanaf heden 105 dagen tijd heeft om een beslissing te nemen over de bouwaanvraag. Van 22 december tot 20 januari loopt hierover een openbaar onderzoek.

Het bouwproject omvat vooreerst een multifunctioneel complex dat naast een voetbalstadion met 60.000 plaatsen ook bedrijfsruimten, kantoren en horeca omvat. Daarnaast wil Ghelamco op de site een campusgebouw optrekken bestemd voor niet-medische revalidatie, 600 kamers waar behandelde personen en anderen kunnen overnachten en bedrijven gespecialiseerd in revalidatieapparatuur.

Er is daarnaast nog een klein paviljoen gepland waar een sportgerelateerde bibliotheek zal worden ondergebracht. 70 procent van de oppervlakte van Parking C zal ingenomen worden door een 17 ha groot publiek park. Het Brusselse organisatiecomité voor Euro 2020 hoopt tijdens dit EK in 2020 enkele wedstrijden te kunnen organiseren in dit voetbalstadion. Omdat de Europese Voetbalbond eist dat het hiervoor midden 2019 klaar is, hoopt Ghelamco uiterlijk in 2017 met de werken te kunnen beginnen.

Angst voor mobiliteitsproblemen

Het comité Stadion Parking C, dat omwonenden verenigt, heeft echter al aangekondigd alle wettelijke middelen te zullen uitputten om te verhinderen dat het project er komt. Het comité vreest immers dat dit project de nu al zware mobiliteitsproblemen op de Brusselse ring zal verergeren. Een ander heikel punt is de buurtweg door Parking C waarvan momenteel de procedure tot afschaffing loopt. Zolang dit laatste niet gebeurd is kan Ghelamco geen bouwvergunning krijgen. (Belga)