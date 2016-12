Ghelamco dient bouwaanvraag in voor Eurostadion in Grimbergen

De administratieve diensten van de gemeente Grimbergen hebben nu 30 dagen de tijd om het dossier te onderzoeken op volledigheid en ontvankelijkheid. Als de administratie groen licht geeft, zal vanaf 22 december gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd worden. De behandeling van de bouwaanvraag dient gefinaliseerd binnen de 105 dagen nadat het dossier volledig en ontvankelijk verklaard werd.

Op 12 december organiseert Ghelamco een infovergadering in het cultuurcentrum van Strombeek om zijn project voor te stellen. Ghelamco wil een multifunctioneel voetbalstadion realiseren met 62.000 zitplaatsen en voorziet daarnaast plaats voor horeca, kantoren, nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, parkeerplaatsen en dergelijke. Daarnaast is een ovaal gebouw voorzien waarin een innovatiecampus voor sportgeneeskunde zal worden ondergebracht.

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid keurde eind oktober het milieueffectenrapport pas goed nadat Ghelamco enkele aanpassingen had aangebracht aan de mobiliteitsvoorzieningen. Een ander euvel is een buurtweg die over Parking C loopt. Ghelamco sloot hierover een dadingsovereenkomst met Grimbergen dat op bevel van een vrederechter inmiddels ook reeds de procedure startte voor de afschaffing ervan. (Belga)