Gent deelt 'burgerbudget' uit aan 17 projecten

Veertien projecten krijgen het bedrag dat ze vroegen. Drie resterende projecten gingen akkoord om aan de slag te gaan met het resterende budget.

Het Gents MilieuFront en Refu Interim willen samen vijfhonderd geveltuinen aanleggen onder de titel 'gevelbrigade'. Er komt een buurthoeve in Mariakerke, een ontmoetingsplek voor jongeren. Ook in Zwijnaarde komt een ontmoetingsplaats, waar lokale bewoners en verenigingen bijeenkomen en samen activiteiten organiseren. In Drongen wordt een stuk groen ingericht als openbare ontmoetingsplek. In Wondelgem komt dan weer een mobiel buurthuis. En in Gent komt een kinderboerderij.

In de 19de eeuwse gordel van de stad zullen een reeks verenigingen dan weer mospanelen plaatsen tegen gevels en bakjes. De organisatie Sloep vzw wil vrijwilligers aanwerven om kwetsbare gezinnen te steunen. Er komt ook een netwerk van geëngageerde Gentenaars dat kleine diensten willen aanbieden aan kwetsbare groepen. Een groep bewoners uit de buurt rondom het Fonteineplein (Brugse Poort) wil graag het plein herinrichten. Ook het de kiosk in het Citadelpark krijgt een nieuwe bestemming dankzij het burgerbudget. Enkele buurtbewoners achter het Sint-Pietersstation willen een buurttuin aanleggen op een stukje verwilderde natuur. En er komt een mini buurthuis aan het Muinkpark.

Een Gentse landschapsarchitect en kunstenaar werken samen met enkele geëngageerde mensen om in de binnenstad een klein bos met mobiele bomen te maken. Een aantal inwoners wil een houtoven bouwen waar buren brood kunnen bakken. Een andere groep Gentenaars stapt dan weer in Helpr, een online platform dat mensen die hulp nodig hebben in contact brengt met anderen die hulp aanbieden. Een laatste groep Gentenaars wil met hun burgerbudget de binnenstad dan weer gezinsvriendelijker maken.

Op de website van het burgerbudget kunnen Gentenaren de voortgang van de realisatie van de projecten binnenkort opvolgen.