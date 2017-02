Geen software voor digitale bouwaanvragen

De omgevingsvergunning brengt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samen, en vanaf volgend jaar ook de sociaal-economische vergunning. De invoering ervan moet volgens minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zorgen voor vlottere procedures, meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming. Maar nu blijkt dat de bedrijven die de softwareprogramma's voor de digitalisering moeten schrijven niet klaar zijn.

De gemeenten die in het systeem willen stappen, moeten daarom meteen uitstel vragen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) mort: "De gemeenten kunnen pas instappen als ze beschikken over een performant dossierbehandelingssyteem. Dat is er nu niet." In de krant zeggen de softwareproducenten dat ze nog vier maanden nodig hebben om de programma's te schrijven. Steden of gemeenten hebben de mogelijkheid uitstel te vragen en dat is wat nu ook gebeurt.

Twee procedures

In Antwerpen vraagt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) duidelijkheid aan de Vlaamse overheid over de bevoegdheidsverdeling. "Zoals het nu loopt, krijg je verschillende snelheden in procedure. De provincie zal twee types dossiers moeten behandelen: die in het oude systeem en het nieuwe. Opnieuw brengt dat heel wat vraagtekens met zich mee."