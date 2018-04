Gebouwen mogen tegen 2050 nauwelijks nog energie verbruiken, beslist EU

Momenteel is het al zo dat nieuwe gebouwen in de EU vanaf 2021 geen of amper energie mogen gebruiken voor verwarming, koeling en warm water. Die regels zijn nu aangescherpt. Vanaf 2050 zullen alle gebouwen nauwelijks nog energie mogen verbruiken: in vergelijking met 1990 moet de uitstoot van broeikasgassen tot 95 procent teruggedrongen worden. Het akkoord dat het parlement daarover heeft gesloten met de lidstaten, is dinsdag door een grote meerderheid van 546 parlementsleden tegen 35 (en 96 onthoudingen) goedgekeurd.

Langetermijnstrategie

Het is aan de lidstaten om met een langetermijnstrategie voor de dag te komen om de vereiste renovaties realiseerbaar te maken. Er wordt van hen ook een routekaart verwacht om de Europese doelstelling te halen. Volgens de parlementsleden zijn de stimuli voor de uitvoering van energierenovaties gewaarborgd.

"Dit soort maatregel is goed voor de energie-efficiëntie en de strijd voor het milieu, en bevat bovendien een financiële stimulans voor de consument", zegt een tevreden Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS).

Elektrische laadpalen

In de nieuwe richtlijn staat ook dat bij alle nieuwe gebouwen waar minstens tien parkeerplaatsen voorzien zijn, er minstens één elektrische laadpaal geïnstalleerd moet worden. Voor bedrijven die minder dan 250 werknemers tellen, is een uitzondering voorzien. "Deze wetgeving moet ertoe leiden dat het aantal laadpalen over heel Europa toeneemt. De EU wil op deze manier burgers overtuigen die vandaag geen elektrische wagen aankopen uit vrees voor een platte batterij tijdens hun traject", schetst Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

"Enkel als er voldoende laadpalen over heel Europa zijn, kan de revolutie op het vlak van elektrische wagens plaatsvinden." Dat kmo's geen laadpaal hoeven te installeren, noemt ze "het koppelen van gezonde groene ambities aan betaalbaarheid".