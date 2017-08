Erfgoedinspectie gaf nooit meer pv's

Sinds vorig jaar wordt sterker ingezet op de inning van boetes en dwangsommen en het terugvorderen van erfgoedpremies. Dat leverde een recordaantal pv's op.

'Het Agentschap Onroerend Erfgoed stuurt in eerste instantie aanmaningen wanneer eigenaren erfgoed verwaarlozen. Wanneer een aanmaning niets uithaalt, verhuist het dossier naar de Erfgoedinspectie die pv's stuurt en bij hardnekkige weigering wordt overgaan tot een herstelvordering', zegt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving.

Als een PV niets uithaalt, kan de inspectie een herstelvordering te maken. Die wordt aan de rechter gevraagd en eist het herstel van het gebouw in de oorspronkelijke staat. In 2016 werd zestien keer een herstelvordering aan de rechter gevraagd. Het jaar ervoor was dat 22 keer. Er lopen momenteel een vijftigtal herstelvorderingen.