Energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen worden strenger

Momenteel legt Vlaanderen al energienormen op aan residentiële woningen, maar ook aan niet-residentiële gebouwen, zoals kantoren en scholen. Die normen - het zogenaamde e-peil - zijn door de jaren heen fors strenger geworden. Andere niet-residentiële gebouwen, zoals sporthallen, rusthuizen en handelszaken, ontsnapten tot nu toe de dans. Vanaf 1 januari gelden echter ook daar strenge normen.

Nieuwe sporthallen moeten vanaf 2017 beantwoorden aan het e-peil 65. Voor handelszaken ligt het e-peil op 70 en voor gebouwen met een 'logeerfunctie' komt het peil op 80 te liggen. Daarnaast moeten niet-residentiële nieuwbouwprojecten vanaf januari ook investeren in hernieuwbare energie. Concreet moet er per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte, minimum 10 kWh energie uit hernieuwbare energiebronnen komen. Als dat aandeel niet wordt gehaald, verstrengen de e-peileisen met 10 procent.

De nieuwe energie-eisen gelden voor alle bouwaanvragen die vanaf 1 januari 2017 worden ingediend. Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) maakt zich sterk dat er dankzij de nieuwe maatregel "systematisch aandacht zal zijn voor energie-efficiëntie en voor het gebruik van hernieuwbare energie bij de bouw van bedrijven, scholen en ziekenhuizen. Zo draagt iedereen bij aan een properder Vlaanderen en aan het behalen van onze Europese doelstellingen", luidt het.