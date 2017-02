En dan sta je in het huis van je dromen: shoppen we binnenkort allemaal met virtual reality?

Het idee en concept rond virtual reality is niet nieuw, maar door de headsets ontstaat er wel een nieuwe manier om het te beleven. "Als je de bril opzet, word je helemaal ondergedompeld in een andere wereld", zegt Dietrich De Blander, CEO van Nanopixel. Het West-Vlaamse bedrijf is gespecialiseerd in virtual reality experiences, en maakte een toepassing voor Renson op Batibouw.

VR als publiekstrekker

Wie Batibouw bezoekt, merkt allerlei standen op waar je een virtual reality-beleving kan ervaren. "Voor bedrijven is het een ideale publiekstrekker op beurzen, maar ook interessant om in hun winkel te gebruiken", zegt De Blander. Voor de modale Belg is het vooral boeiend omdat het interactief is. De beelden worden heel persoonlijk omdat je zelf kan kiezen welke producten je wil zien van die bepaalde fabrikant.

Delen Een zwembad kopen? Via virtual reality kan je er al meteen een digitale plons in maken. "Dan weet je meteen of het water diep genoeg is. Of hoe de verlichting er 's nachts uitziet."

Voor verkopers is het de ideale tool. Als je je helemaal kan voorstellen hoe iets eruit zal zien, ben je sneller overtuigd. "Het is nu al de tweede keer dat we deze techniek inzetten en het slaat wel aan", zegt Frédéric Devos van Velux. "Als we gewoon een catalogus geven of vertellen over de producten spreekt het mensen niet altijd meteen aan. Maar met virtual reality kunnen ze zich gemakkelijker inbeelden hoe het product er bij hen thuis zal uitzien."

Toepassingen

Velux toont specifiek een opgeknapte zolderruimte waarin je verschillende raammodellen kan zien. "De meeste zolders staan vol dozen en ongebruikte spullen. Het is dan soms moeilijk om je voor te stellen hoe je ruimte en licht in die kamer kan brengen."

De klanten van LPW zwembaden stellen vaak de vraag of ze een specifiek zwembadmodel in een bepaalde kleur kunnen bekijken. "Als we elk zwembadmodel zouden uitstallen, hebben we een gigantische toonzaal nodig", zegt directeur Guillaume de Troostembergh. "Om toch te kunnen beantwoorden aan de vragen van onze klanten, zetten we in op virtual reality." Geïnteresseerden kunnen alle modellen bekijken en zelfs via virtual reality een digitale plons maken. "Dan weet je meteen of het water diep genoeg is. Of hoe de verlichting er 's nachts uitziet."

Shoppen met een headset

Volgens De Blander zal VR nog sterk evolueren. "Dit is nog maar het begin. VR is momenteel wat de eerste iPhone jaren geleden was. Ik denk dat het nog sterk zal veranderen en verfijnen." De bedoeling is om de VR ook in de huiskamers te installeren. De CEO schat dat tegen 2019 of 2020 toch al een deel van de Belgen een headset in huis zal hebben. Het grote voordeel is dat je van thuis uit producten kan bekijken en uittesten op jouw maat. "Winkelen kan er tegen dan dus helemaal anders uitzien dan vandaag."

"De toekomst is aan virtual reality", zegt de Troostembergh. "Over de jaren heen willen we deze toepassing nog meer uitbreiden. Bezoekers zullen kunnen spelen met een bal in het water bijvoorbeeld. We willen ook samenwerken met meubel- en poolhousefabrikanten; daar wint iedereen bij."