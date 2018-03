Eerste Vlaams Abbeyfieldhuis tegen eenzaamheid bij 55-plussers wordt gebouwd in Leuven

De Abbeyfieldbeweging ontstond in Groot-Brittanië in 1950 als project om de eenzaamheid van alleenstaanden na WO II tegen te gaan. Sindsdien zijn daar al 700 van dergelijke huizen gebouwd. In ons land staan er al Abbeyfieldhuizen in Etterbeek, Watermaal-Bosvoorde, Linxhe, Namen en Perwez. Leuven krijgt na een jarenlange voorbereiding door een kerngroep van bewoners de Vlaamse primeur. Ook in Gent en Antwerpen bereiden startgroepen de bouw voor van een dergelijk project.

'De Notekraker' zal dertien appartementen omvatten met elk een woonkamer, ingebouwde keukenhoek, twee slaapkamers en terras. Het gemeenschappelijk gedeelte omvat onder meer een grote huiskamer, een open keuken met kookeiland, een was- en strijkruimte, een hobbykamer, een technische ruimte en een gastenkamer. De financiering van de bouw is afkomstig van externe, private investeerders met wie de bewoners afspraken maken over de te betalen huur.

Reservelijst

De bewoners kunnen er enkel als huurder intrekken. Er hebben zich voor het Leuvens project momenteel al meer mensen aangemeld dan er plaatsen zijn, maar volgens Charlotte Bevernage, voorzitster van Abbeyfield Vlaanderen, kunnen geïnteresseerden zich nog steeds aanmelden op de reservelijst. Er geldt geen maximale leeftijdsgrens, maar er wordt wel verwacht dat de bewoners bij hun intrek nog zelfstandig kunnen wonen. Ook wie zich geroepen voelt om af en toe op vrijwillige basis een handje te helpen is meer dan welkom.