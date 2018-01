Eerste 'stadsbouwmeester 2.0' van Gent gaat aan de slag

Lees ook: Peter Vanden Abeele wordt stadsbouwmeester in Gent: 'Beperkingen schrikken me niet af'

Peter Vanden Abeele wordt bijgestaan door 3 medewerkers, waarmee hij bouwprojecten als de Oude Dokken, de omgeving van het Sint-Pietersstation of de ontplooiing van de ruimte rond Flanders Expo zal begeleiden.

De laatste Gentse stadsbouwmeesters en -architecten bouwden in de 19de en begin 20ste eeuw aan universiteitsgebouwen, publieke voorzieningen, stations en stedelijke infrastructuurwerken. De functie verdween later maar krijgt nu een nieuwe invulling. 'De Gentse bouwmeester zal een kwaliteitscoördinator zijn, een spilfiguur in het stroomlijnen van de vele, en soms tegenstrijdige, adviezen bij de totstandkoming van nieuwe stadsprojecten', zegt schepen Sven Taeldeman.

De nieuwe functie valt onder de stadssecretaris, wat betekent dat de stadsbouwmeester onafhankelijk advies verleent bij ruimteprojecten. Peter Vanden Abeele is architect en stedenbouwkundige van opleiding. De voorbije 14 jaar was hij architect en werkte hij in het team van de Antwerpse bouwmeester. Hij leidde met 2 andere vennoten een ontwerpbureau maar legt die functie neer.