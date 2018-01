Eerste intelligent groendak van het land ligt in Antwerpen

Het Franse bedrijf vegetal i.D. maakt deze week werk van de installatie van het groendak. 'Het dak heeft een regelbare uitstroom naar de riolering', zegt Jean-Christophe Grimard, directeur onderzoek en ontwikkeling. 'Daardoor wordt het water in droge periodes langer vastgehouden. Als er daarentegen een hevige bui op komst is, dan wordt er ruimte vrij gemaakt om het regenwater op te slaan. Zo verkleint de kans op overstromingen. Daarnaast blijft het dak met deze techniek langer groen, en het opgeslagen water koelt de omgeving af.'

De Afdeling Hydraulica van de KU Leuven gaat met het intelligent groendak onderzoek uitvoeren. 'De komende maanden gaan we het dak intensief monitoren', zegt onderzoeker Vincent Wolfs. 'Via sensoren kunnen we het volume van de neerslag, de uitstroom en de opname door de planten in realtime meten. Wat is het effect op overstromingen wanneer een stad sterk zou inzetten op dit soort intelligente groendaken? Hoe kunnen we deze daken optimaal aansturen? Over deze zaken gaan we ons buigen.'

Klimaatadaptie

Het onderzoek kadert in het Brigaid-project, onderdeel van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Daarin staan innovaties rond klimaatadaptatie centraal. 'Projecten zoals dit intelligent groendak zijn cruciaal om ons weerbaar te maken tegen klimaatverandering. We moeten ons voorbereiden op langere drogere periodes en meer stedelijke overstromingen door hevige zomeronweders.'

In de zoektocht naar een geschikte locatie voor het intelligent groendak lanceerde het Antwerpse Stadslab 2050 een oproep in Sint-Andries, in het centrum van de stad. Zowel eigenaars als buurtbewoners zonder geschikt dak stuurden voorstellen in, in de hoop een groen uitzicht te kunnen krijgen, in plaats van te kijken op een grijs, onbenut dak. Uiteindelijk bleek dat de buurtbewoners en beweging.net zelf het dak in de Nationalestraat nomineerden.

'We vragen het beleid om werk te maken van duurzame stadsontwikkeling, maar we moeten ook zelf de handen uit de mouwen durven te steken', zegt Maarten Pacquée van beweging.net Antwerpen. 'Door ruimte te bieden aan dit intelligent groendak dragen we bij aan de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe ideeën die de levenskwaliteit in onze stad verbeteren.'