Eén school contacteerde OVAM voor verwijdering asbest sinds 2014

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Jo De Ro (Open Vld). Die beslissing was het startsein voor een inventarisatie van asbest in bijna 300 scholen, een operatie die bijna afgerond is.

In het kader van deze inventarisatie werd in de scholen zowel hechtgebonden asbest aangetroffen (asbestcement in golfplaten, platen, muren, schouwen...) als niet hechtgebonden asbest zoals leidingisolatie, picalplaten en handschoenen in asbesthoudend materiaal.

Variabele kostprijs

'De kostprijs voor verwijdering hangt zeer sterk af of het hechtgebonden of niet-hechtgebonden is, de omvang en het feit of directe verwijdering al dan niet mogelijk is. Ook de verwijderingsmethodiek heeft een belangrijke invloed op de prijszetting. De berekening van de verwijderingskosten is onderdeel van de asbestinventarisatiestudie', aldus Schauvliege.

Scholen kunnen rekenen op financiële ondersteuning bij de verwijdering van asbest. 'Scholen zullen via een online aanmeldingsformulier op de website van OVAM hun interesse in deelname kunnen melden. Vervolgens kan er dan een traject gestart worden. Hierover werden er afspraken gemaakt tussen OVAM, AGION (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) en GO!', aldus de minister.